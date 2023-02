Volevo segnalare che ad oggi parte del quartiere Romagnolo continua a non avere acqua potabile. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata da Amap, abbiamo solo avuto una autobotte per un intero condominio e poi il nulla. Non solo l'acqua non è potabile, ma non può essere utilizzata neanche per l'igiene personale. Chiediamo ad Amap chiarimenti urgenti.