Il furto della Vespa in via Petrarca: "Grazie alla polizia per averla ritrovata dopo 5 giorni"

Sono il lettore di PalermoToday che qualche giorno fa ha inviato alla redazione il video del furto della sua Vespa 150 in zona via Notarbartolo (guarda il video). A distanza di 5 giorni esatti dalla denuncia e a 2 giorni dalla divulgazione del video in rete, la polizia del commissariato Brancaccio mi ha chiamato per darmi la notizia del ritrovamento della mia "moto". Desidero esprimere una nota di merito in favore degli agenti e ringraziare la polizia e le forze d'ordine tutte per la dedizione al lavoro e la serietà che ogni giorno mettono in campo nel servizio alla collettività.

A volte capita di leggere qualche articolo dove l'intera arma viene bistrattata per colpa di qualcuno che opera sopra le righe, in modo del tutto irresponsabile, ma vorrei ringraziare di vero cuore tutte le persone che lavorano al nostro servizio e che si spendono quotidianamente per farci sentire al sicuro e per far sì che possiamo lasciare ai nostri figli un mondo migliore.