Sette ore di ritardo per il volo Palermo-Parigi: "Abbandonati con due buoni pasto da 4 euro"

Sabato scorso, 10 dicembre, io e il resto dei passeggeri del volo Easyjet EJU3880, in partenza da Palermo a Parigi Charles de Gaulle, è partito con più di 7 ore di ritardo. Tutti i passeggeri - compresi me, mia moglie e i nostri due bambini - sono stati costretti ad attendere tutto questo tempo in aerostazione senza avere alcuna informazione sul ritardo. Gli altri aerei nel frattempo continuavano a decollare e atterrare senza alcun problema. Ci sono stati forniti solo due buoni pasto del valore di 4 euro cadauno che, in aeroporto, bastano per acquistare due bottigliette di acqua (una da mezzo litro costa 2,4 euro). Un panino mediamente viene 6 euro. Chiesto il dovuto risarcimento, la compagnia ha inviato una mail negandoci quanto richiesto e adducendo quale giustificazione il fatto che il ritardo sia stato legato alle avverse condizioni meteo. Come mai gli altri aerei hanno continuato a decollare e atterrare in sicurezza? Inoltre l'aereo che era stato deviato su Trapani, e che doveva partire per Parigi, è rimasto fermo a Birgi e noi abbiamo dovuto aspettare un altro aereo proveniente da Parigi. Ci rivolgeremo a un avvocato per ottenere quanto ci è dovuto.