"Volo Bologna Palermo, passeggero ubriaco: interviene la polizia"

Ritardo di più di un'ora sul volo Bologna-Palermo di ieri a causa di un passeggero visibilmente ubriaco e in stato confusionale. Gli assistenti di volo hanno cercato di calmarlo e farlo ragionare. Si è aspettato l’intervento degli agenti della polizia di Stato che lo hanno scortato a terra. Come mi hanno riferito i componenti dell’equipaggio Ryanair in queste condizioni l’aereomobile non può partire in quanto se una persona risulta in questo stato diventa un pericolo per la sicurezza del volo e loro non sono autorizzati ad intervenire se non in gravissime situazioni Comunque tutto è finito bene e siamo atterrati con poco ritardo.