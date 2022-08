Nave Palermo-Salerno partita con 15 ore di ritardo: "Ci hanno rovinato il Ferragosto"

Riceviamo e pubblichiamo

Scrivo in merito al viaggio Palermo-Salerno con la compagnia Grimaldi. Inizialmente la partenza era prevista per le 20 del 14 agosto, poi spostata alle 01.30 del 15 agosto, spostata nuovamente alle 10 del 15 agosto e infine abbiamo preso il mare intorno alle 11 del 15. Ciò ha causato non pochi disagi non tanto a me, ospitato comunque in famiglia, ma a molti turisti che hanno lasciato la loro camera d’albergo e non trovando ulteriore disponibilità alloggiativa, sono stati costretti a dormire in auto o in spiaggia avendo il Ferragosto rovinato.

Tralasciando l’enorme ritardo e il conseguente sconvolgimento di tutti i piani, che mi ha anche costretto a soggiornare una notte in Campania, posticipare il rientro dalle ferie creando comunque disservizi anche a lavoro, volevo segnalare anche le discutibili condizioni igieniche della nave e delle cabine, e il non funzionamento di ascensori e scale mobili che, viaggiando con una bambina di pochi mesi e passeggino, mi hanno portato non poche difficoltà negli spostamenti.

Mi chiedo come sia possibile da parte di Grimaldi Lines, nel 2022, tenere questo pessimo servizio a fronte di biglietti, visto il periodo, sicuramente non economici. Per dovere di cronaca scrivo anche che al momento del check in presso la biglietteria del porto ci sono stati consegnati una bottiglia da mezzo litro di acqua e una merendina imbustata per ciascun passeggero, che onestamente mi sembra un po’ pochino per compensare i disservizi provocati ai passeggeri.