"Sono in isolamento dal 21 dicembre, da 3 giorni aspettiamo l'esito del tampone"

Salve a tutti, oggi voglio raccontarvi la mia storia. Sono in isolamento da giorno 21 dicembre in quanto purtroppo ho preso il covid nonostante io ho fatto due dosi di vaccino pzifer. Al decimo giorno di isolamento nonché giorno 31 dicembre, sono venuti a domicilio gli operatori dell'Usca per effettuare il tampone molecolare in quanto uno di loro mi ha detto che entro le 24h avrei ricevuto per email il mio esito molecolare. Oggi attualmente sono passati esattamente 3 giorni e non ho ricevuto nessuna risposta, nessuna email. Ho provato a sollecitare notte e giorno sia per telefono che per email senza avere alcuna RISPOSTA. Mi hanno proprio abbandonato per esattamente 13 giorni e chissà ancora per quanto dovrò stare dentro casa.