La risposta al titolare del pub: "Schiamazzi fino a notte e totale insicurezza"

Purtroppo per una questione di sicurezza ed incolumità personale non posso rendere pubblica la mia identità. Scrivo questa segnalazione, come anticipato nel titolo, per rispondere alla lettera del signor Maurizio Pipitone (titolare del pub P-One) perché ha dimenticato di scrivere alcuni fatti fondamentali.

Il proprietario omette di segnalare altresì gli svantaggi che il suo locale reca al quartiere. Costretto a subire quanto segue: A) schiamazzi a tutte le fasce orarie causati dai bambini che giocano nello spazio adiacente; B) schiamazzi continui nella fascia oraria 22-3 causati dai clienti che non hanno minimo riguardo delle abitazioni vicine; impossibilità di percorrere le vie adiacenti il locale, in quanto le macchine dei clienti sono posteggiate in seconda e terza fila; totale insicurezza, impossibile per una donna transitare in zona nelle ore di apertura serale del pub in quanto frequentato prevalentemente da persone a cui piace "divertirsi tanto" (forse qualche drink di troppo); bambini che proseguono le attività ricreative anche in orari notturni, gridando e correndo tra le macchine rischiando anche di farsi investire.

In conclusione, se posso esprimere una considerazione personale, in questa situazione il bullo è proprio lui, in quanto non rispetta la serenità del quartiere, che non ha nessuna intenzione di mandare a casa un padre di famiglia per il semplice gusto di farlo, ma chiede rispetto e quiete.