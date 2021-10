Si ringraziano le maestranze della Rap per il tempestivo intervento di pulizia effettuato nella giornata di ieri presso la via Zaire - a Passo di Rigano - dopo segnalazione sul sito PalermoToday di soli 2 giorni addietro. Confidiamo tutti quanti, nel senso civico degli abitanti della zona, per non dover ricorrere a interventi straordinari di pulizia.