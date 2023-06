Ripudia la guerra presenta: "Io sono N.A.T.O. libero"

Il comitato "Ripudia la guerra" organizza un grande evento di due giorni a Palermo: "Io sono N.A.T.O. libero" Sabato 1 e domenica 2 luglio, presso La Casa dei Sogni (ex-scuola elementare Gregorio Ugdulena). “Noi dobbiamo imparare a difenderci in modo tale che non ci possano colpire, dobbiamo difendere il nostro territorio. Il nostro territorio è prima di tutto il nostro cervello, i nostri pensieri. [...] Dobbiamo costruire mille, centomila punti di resistenza, di uomini e donne consapevoli che la difesa del loro territorio è cruciale.“ Giulietto Chiesa (1940-2020) Con queste parole, il grande giornalista Giulietto Chiesa sottolineava l'importanza di acquisire conoscenza e consapevolezza, le difese più forti contro un sistema di élites guerrafondaie e nemiche dei popoli. L'Italia fa parte di un'alleanza militare offensiva che, oltre a seminare morte e distruzione nel mondo, minaccia l'esistenza dei suoi stessi paesi membri, esponendoli a rischi gravissimi. Abbiamo il dovere di liberarcene!

"Io sono N.A.T.O. libero" è un evento in cui si affronteranno i temi cruciali di questa epoca storica: la guerra, i rapporti di forza nello scacchiere geopolitico internazionale, l'economia, l'informazione e il ruolo dei media, l'immigrazione e tanti altri. Saranno presenti ospiti d'eccezione, esperti nelle varie tematiche e in prima linea nella ricerca della verità, ormai del tutto mistificata dalle narrazioni dei media mainstream.

Al termine degli interventi e dei dibattiti vi saranno proiezioni di importanti docufilm e musica dal vivo con Herself (Gioele Valenti e Aldo Ammirata). Quando: 1 e 2 Luglio 2023 Dove: La Casa dei Sogni (ex-scuola elementare Gregorio Ugdulena) Via Mura di San Vito, 10 Palermo Orari: sabato 15-24; domenica 10-24. Ingresso: €4 (biglietto valido per entrambi i giorni).

Per info: Marco 320 324 7588 (whatsapp) Renato 351 625 6433 (whatsapp)