"Uditore, via Francesco Maria Alias completamente al buio da più di un mese"

Sono una residente in via Francesco Maria Alias, quartiere Uditore di Palermo, una via costellata da grandi palazzi e residence, fino al 12 gennaio corredata da una decina di pali di illuminazione pubblica di quelli "ad arco", con l'estremo con la luce ricurvo. Giorno 12 gennaio, uno dei suddetti pali è caduto tagliando orizzontalmente la strada e finendo sul tetto di un'auto (nuova) parcheggiata. Il giorno stesso il palo è stato rimosso e la circolazione ripristinata, senza alcun danno a persone! L'indomani mattina il 13 gennaio, per cause non del tutto comprensibili, sono stati rimossi completamente tutti gli altri pali di illuminazione della via e richiusi i relativi buchi sul marciapiede.

Il risultato è che quando è sera, tutta la via Alias (estesa per un centinaio di metri) è completamente al buio. Questo costituisce una situazione di estremo pericolo per i residenti che escono a piedi, per gli automobilisti o motociclisti che transitano e potrebbe favorire eventuali malintenzionati al furto di auto. Giorno 13 gennaio ho scritto al Sindaco Lagalla e prontamente la sua segreteria particolare mi ha risposto che la mia segnalazione sarà attenzionata dagli assessori delegati per materia per le necessarie valutazioni.

Il 27 gennaio ho scritto all’Assessore Carta ma ad oggi non ho ricevuto nessuna risposta. Anche altri residenti come me hanno scritto ad Amg, al Sindaco, all’Assessore Carta ma ad oggi 20/02/2023 la Via Francesco Maria Alias (zona Uditore) rimane perennemente al buio. Quanto dovremo ancora aspettare per avere la via illuminata? Ci sentiamo cittadini di serie B abbandonati a sé stessi. La luce pubblica è un dovere delle istituzioni è inconcepibile nel 2023 che alcune vie della città di Palermo rimangano ancora al buio.