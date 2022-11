Piazza Marina, il set cinematografico e le auto in doppia fila

In piazza Marina, dove da oltre un mese stazionano i mezzi per la ripresa di un film, si assiste alla seguente realtà: i mezzi suddetti, oltre ad occupare lo spazio riservato dal Comune posteggiano gli stessi in doppia fila riducendo sensibilmente lo spazio della carreggiata. Trattasi di strada a doppio senso di circolazione. Invito la polizia municipale a fare osservare il codice della strada.