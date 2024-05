Torna la luce in via Borrelli: "Grazie all'Amg"

Una volta tanto scrivo non per un disservizio, ma per un ringraziamento all'Amg che, dopo pochi giorni dalla mia segnalazione a PalermoToday, ha ripristinato i punti luce stradali di via Borrelli che vanno da piazza Crispi a via Calvi. Ne rimane solo uno spento, quello all'incrocio via Giorgio Castriota e via Alfonso Borrelli, probabilmente non ripristinato a causa della mancata potatura dell'albero che si trova accanto al punto luce. Ringrazio anche PalermoToday che mi ha dato la possibilità di risolvere il problema.