"Rinnovo contrassegno invalidi della sesta circoscrizione: più di un mese di attesa"

Vorrei segnalare l'inefficienza e il disservizio inerente il rinnovo contrassegno invalidi della sesta circoscrizione (Via Monte San Calogero ) più di un mese per avere il contrassegno, ovviamente un invalido non può circolare nelle zone coperte dalla ZTL perchè rischia anche la multa. Mi viene riferito dall'ufficio preposto che mancano i messi notificatori per andare a prendere i pass in piazza Giulio Cesare, quindi l'invalido non può andare manco a farsi degli esami, se non oltre il danno anche la beffa di prendere una multa perchè il tagliando è scaduto. Vergognoso.