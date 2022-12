Un paziente e la bella esperienza all'ufficio archivi del Cto: "Quanta gentilezza"

Buonasera, sono un comune cittadino che per esigenza personale mi sono recato presso l'ospedale Cto di Palermo per richiedere una mia documentazione all'ufficio archivi cartelle cliniche. Di solito con gli ospedali si sente parlare spesso di brutte esperienze, ma oggi voglio ringraziare con il cuore il personale che era presente lunedì 5 dicembre: un uomo e 2 donne che in quell'ufficio si sono messi a disposizione a 360 gradi per aiutarmi. Ringrazio anche il reparto radiologia del piano terra in quanto ho trovato il turno di persone che si sono messe a disposizione aiutandomi e trattandomi con molta educazione e gentilezza . Ci tenevo a fare questo ringraziamento perché ad oggi è molto difficile ricevere del bene e trovare gente come loro negli ospedali. Se leggete questo post vi ringrazio per la disponibilità che avete avuto nei miei confronti.