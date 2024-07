Il pauso ai vigili urbani: "Da quando ho memoria non ricordo interventi così massicci, grazie comandante"

Il mio vuole essere un ringraziamento al comandante della polizia municipale Angelo Colucciello. Da quando ho memoria, non ricordo di un intervento così massiccio da parte dei vigili urbani che, nonostante la carenza di organico e apparecchiature, stanno provando a mettere ordine in una realtà dove la civiltà ed il rispetto per la cosa pubblica sono fuori dall’ordinario. Vorrei quindi semplicemente dire: "Grazie comandante".