Via Roma torni ad essere la via dello shopping popolare

Via Roma torni ad essere la via dello shopping. Non solo per i palermitani ma anche per chi viene dalla provincia, per gli agrigentini e per i trapanesi.

Oggi via Maqueda e corso Vittorio Emanuele sono arterie che hanno puntato decisamente sulla ristorazione per i turisti. Giusto o sbagliato che sia, questa è la realtà. Ovvero pedonalizzazioni poco funzionali, zero parcheggi, scorribande di monopattini e biciclette elettriche in mezzo alle persone che passeggiano. Tutto e il contrario di tutto.

Via Roma invece dovrebbe tornare ad essere la via dello shopping del popolo, come sempre è stata, a differenza sia di via Libertà che in parte di via Ruggero Settimo, che invece sono solo per la Palermo benestante.

Una sorta di centro commerciale a cielo aperto, che torni ad essere popolata anche da studenti universitari e lavoratori fuori sede. Ricordo una mia collega mazarese prima di tornare a casa dopo il lavoro passava prima da via Roma per comprare scarpe, pantaloni e zaini per i figli. Per non parlare degli universitari fuori sede che andavano a fare compre in via Roma - dove c'erano negozi con prezzi popolari - e poi andavano a fare la spesa a Ballarò.

Ecco, dopo anni di decisioni imposte ai cittadini, spero che adesso si volti pagina e si dia speranza a chi vuole investire in via Roma, cominciando magari con la modifica al piano del commercio.

Mauro Zacco