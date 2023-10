Rimossi i cumuli di immondizia in via Di Marco

Desidero fare seguito alla mia segnalazione con foto del 27 settembre di un enorme cumulo di immondizia lasciato illecitamente ed indegnamente sul marciapiede in via Vincenzo Di Marco. Grazie alla segnalazione a PalermoToday, la Rap è intervenuta e ha rimosso questa indecenza, portandoci poi a conoscenza dell'intervento tramite questa stessa testata online. Credo che si debba scrivere non solo per lamentarsi, ma anche per evidenziare quando c'è un intervento positivo. Ben fatto. Colgo però qui l'occasione per incoraggiare i miei concittadini a non voltarsi dall'altra parte, a non accettare il vile gioco al ribasso del "fanno tutti così", a rifiutare il pericoloso e futile alibi dell'Amministrazione che non funziona.

Sarà certamente vero, ma chiediamoci anche cosa può fare ognuno di noi per la nostra città, per migliorarla con dei piccoli gesti quotidiani, ordinari e - a queste latitudini - rivoluzionari al tempo stesso. Non abituatevi a sedervi ad un tavolino all'aperto letteralmente circondati da cartacce, insulsi volantini, lattine e bottiglie di plastica, escrementi di cane. L'assuefazione al degrado, ovunque, porta solo ulteriore degrado, incuria e lerciume. La bellezza porta altra bellezza, e comportamenti migliori. Qui, l'esercizio del diritto comporta un maggiore sforzo da parte di tutti. Io ho scattato la foto e fatto la segnalazione, nonostante non abiti da quelle parti.

Semplicemente passavo da lì, e di fretta, ma quell'oltraggio alla dignità mi ha impedito di fingere di non vedere. Si può fare, fatelo. Starà meglio la città, e vi sentirete meglio anche voi. Detto questo, io penso poi che serva sul territorio una presenza cospicua e costante di polizia municipale o altri pubblici ufficiali, che siano abilitati a multare e sanzionare sul posto tutti i trasgressori. Unitamente a operatori ecologici che siano di quartiere e che si prendano cura, frequentemente e regolarmente, sempre delle stesse strade, in modo da creare un vincolo virtuoso con la comunità che quelle strade le abita.