Sorpresa inaspettata: dopo 9 anni arriva il rimborso del pagamento Tari non dovuto

Via Guglielmo Marconi, 2a · Politeama

Desidero portare all'attenzione della cittadini di Palermo, attraverso il vostro giornale, un segnale positivo dell'attuale Amministrazione Comunale di Palermo. Nel 2015 mia moglie e io abbiamo ricevuto la contestazione del pagamento della Tarsu/Tari relativa ad anni precedenti. Nonostante noi ci fossimo premurati di recarci negli uffici comunali ripetutamente esibendo le ricevute e ogni altra documentazione che dimostrava come noi avessimo provveduto ad adempiere diligentemente a tutto quanto fosse richiesto, e poi inviato una Pec con la richiesta di annullamento allegando quanto detto, dopo qualche tempo ci è stata recapitata una cartella esattoriale, ovviamente gravata di sanzioni e interessi.

Chieste spiegazioni ci è stato risposto che la Pec era stata smarrita e conveniva pagare per non incorrere nel pignoramento dell'immobile dove abitavamo, di proprietà di mia moglie. Pertanto siamo stati costretti a provvedere al pagamento della somma intimataci dall'esattoria. Successivamente, nel 2017, abbiamo inoltrato istanza tendente al rimborso delle somme. Da allora non abbiamo ricevuto alcun riscontro. Nei giorni scorsi inaspettatamente ci è giunta la comunicazione, datata 15 Febbraio 2024 (a 9 anni di distanza dalla contestazione) che è stato accolto il ricorso da noi presentato, e che si provvederà al relativo rimborso o sgravio delle somme pagate. E' lecito pensare che qualcosa sta iniziando a cambiare positivamente?

Claudio Orlando