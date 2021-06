"Avere la carta d'identità per la mia bimba è una missione impossibile"

Sono un cittadino palermitano che da settimane combatte con l'ennesimo disservizio che il nostro caro comune è in grado di "erogare" ai propri cittadini. Causa emergenza Covid, il Comune richiede una prenotazione obbligatoria anche per i servizi anagrafe senza possibilità di turno fisico presso le varie circoscrizioni. Ho provato a prenotare un appuntamento per richiedere la carta di identità per mia figlia di 3 mesi in vista delle vacanze estive, per le quali avrò necessità di spostarmi sia in auto sia successivamente in aereo. A oggi non è possibile ottenere un appuntamento prima del 09.09.2021 dal sito del Comune e inoltre presso gli uffici comunali della settima circoscrizione mi viene negato il servizio in quanto possono concedere uno strappo alla regola solo in caso di viaggio in aereo e solo a pachi giorni dal volo, previa presentazione della prenotazione di volo. Ora mi chiedo, come è possibile che ci vogliano tre mesi per un appuntamento al Comune e in più come possano rifiutare di rilasciare un documento per un minore che non possiede ancora documento di riconoscimento? Illogico poi considerare i soli spostamenti in aereo. Stavo anche pensando di presentare un esposto.