"A Villa Tasca siamo sepolti dalla spazzatura che nessun raccoglie"

Via Antonio Scontrino, 1 · Calatafimi

Più di venti giorni trascorsi senza la raccolta dei rifiuti, la zona di Villa Tasca (viale Maria Santissima Mediatrice, via Palmerino, via Gino Marinuzzi, ecc.) è stracolma di spazzatura. Sono insopportabili gli odori che provengono dalle montagne di immondizia. I marciapiedi sono impraticabili, sommersi da sacchetti e sempre più frequentemente si avvistano topi e animali rovistare nei rifiuti, sparpagliando tutti i residui per le strade.