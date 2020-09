Malgrado le segnalazioni alla Rap e alla Circoscrizione, gli incivili continu l'abbandono di rifiuti davanti alla parrocchia San Giuseppe Cottolengo, in zona Malaspina. Gli incivili depositano i sacchi della spazzatura accanto al contenitore di abiti usati in via Giovanni Zappalà.

In considerazione delle persistente problema, si rende indispensabile l’installazione di telecamere per incastrare gli sporcaccioni seriali.