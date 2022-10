Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In via Villa di Napoli, zona altamente commerciale a ridosso di corso Calatafimi, che ospita anche un gioiello dell'architettura come l'omonima villa è tragicamente sporca e abbandonata al degrado. Stiamo parlando di una strada di circa 100 metri che, nel piano di pulizia dei quartieri, non è contemplata. Possibile avere data certa di un intervento o sapere se rientra nello spazzamento periodico?