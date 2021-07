Via Uditore sempre strapiena di rifiuti: "La mia preghiera a Santa Rosalia"

Voglio anche io scrivere la mia preghiera a Santa Rosalia. O Santa Rosalia, abbiamo fiducia che almeno tu prendi a cuore la nostra città che tanto hai amato. Nel giorno della tua festa hai sorvolato Palermo in elicottero e avrai così visto come è ridotta nel 2021: degrado, inciviltà e desolazione. Come prima l'hai liberata dalla peste, ora fai il miracolo di liberarci da questa politica che ci governa pensando solo ai propri interessi, da un'Amministrazione che nasconde la propria inefficienza incolpando gli incivili come unici responsabili. Hai sorvolato la città insieme con il Sindaco Orlando, ma lui non meritava questo onore perchè, come lui stesso ha detto recentemente, ha dimostrato di "fottersene" di Palermo. Ti chiediamo dunque il miracolo di ripulire Palermo, non come fa la RAP, ma come si conviene ad una moderna città dell'Europa.