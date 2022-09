Via Uditore, 2 · Uditore-Passo di Rigano

Via Uditore, 2 · Uditore-Passo di Rigano

In via Uditore ogni giorno viviamo questo incubo provocato da un noto fast food, che conferisce i suoi rifiuti creando una vera e propria montagna, che porta a sua volta blatte, topi e puzza. Non se ne può più!