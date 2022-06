Ditemi se è possibile vivere, noi e i nostri figli, in una città ridotta ad un tale letamaio come quello di via Tritone, a Sferracavallo. Che i politici responsabili di questo disastro non si facciano vedere mai più in giro e che resti su di loro, per sempre, l'onta e la vergogna di queste immagini! Una sola parola per questa gente: incompetenti!