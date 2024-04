"La "nostra" strada in pieno centro è ricoperta di spazzatura, il mio cuore è spezzato"

Via Tavola Tonda, 41 · Tribunali-Castellammare

Abito nel pieno centro, precisamente in via Tavola Tonda, accanto alla chiesa dove è sepolto Giovanni Falcone. Nella strada c'è spazzatura da una settimana e ogni giorno ce n'è sempre di più. Eppure la via era sempre pulita. Il mio cuore è spezzato perché i turisti vedono tutto questo ed è un vero peccato. Soprattutto perché siamo accanto al tempio dove è sepolto Falcone.