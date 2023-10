Scarico di rifiuti nella zona universitaria, precisamente in via San Raffaele Arcangelo, all'altezza dei civici 37/39. Ovviamente nessuno vede e nessuno sente! Come deterrente si mettano subito delle telecamere sui pali in posizione alta in modo da non essere facilmente raggiungibili e quindi distrutte, perché succede anche questo! Volere è potere, signor sindaco.