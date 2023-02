Zona Fiera, un "monumento alla decadenza" in via Salvatore Bono

Via Salvatore Bono · Montepellegrino

Da mesi ormai questo "monumento alla decadenza" ormai quotidiana di Palermo è stato collocato li, a ridosso di una rientranza che sembra fatta apposta per lui e malgrado di tanto in tanto la villetta viene potata, neanche gli operai addetti hanno mai ben pensato di chiamare per fare provvedere al suo smaltimento. Forse è veramente un opera artistica contemporanea, talmente ben fatta, che riesce a camuffarsi da indecenza.