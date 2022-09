Via Riserva Reale invasa dall'immondizia: dove sono i controlli e le sanzioni?

Gallery







Sicuramente non ho la stessa preparazione politica di chi è chiamato ad amministrare la nostra città ma, a mio modesto parere, Palermo non ha bisogno di un piano straordinario di pulizia ma di un piano straordinario di controlli mirati a sanzionare in maniera seria i tanti sporcaccioni che la popolano.

Le immagini, scattate nella serata di ieri, raccontano da sole lo stato in cui versa la via Riserva Reale all'angolo con via Tommaso Marcellini. Il tratto di strada, adesso che hanno riaperto le scuole, ogni mattina viene percorso da decine di ragazzi intenti a raggiungere corso Calatafimi per andare a scuola. Ragazzi che ogni mattina devono districarsi tra immondizia ed erbacce, sperando di non venire investiti da qualche automobilista distratto.

Ad onor di cronaca, i cassonetti ultimamente vengono svuotati spesso ma la storia non cambia. Evidentemente non basta pulire.