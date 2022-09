Rifiuti e parcheggi selvaggi in via Pindemonte: marciapiede impraticabile

Via Pindemonte · Calatafimi

Sicuramente la pulizia straordinaria promessa dal sindaco non ancora arrivata in via Pindemonte, strada percorsa da numerosi turisti diretti ai Cappuccini.

All'altezza del "Boccone del povero" ci sono frigoriferi, materassi, mobili e ingombranti vari che rendono impraticabile il marciapiede. Per di più le macchine posteggiano vicino ai cassonetti, costringendo la gente a camminare in mezzo la strada.