Zisa, tra i rifiuti abbandonati in via Palchetto anche il telaio di un motorino

Rifiuti abbandonati da svariate settimane in via Palchetto - zona Zisa - di fronte ai civici 23 e 25. Tra questi, anche un telaio di motociclo abbandonato, chissà... forse rubato. Gli operatori della Rap si limitano ad eseguire soltanto lo svuotamento dei cassonetti, ignorando tutto ciò che viene abbandonato a fianco ad essi. Inoltre, tutta l’area circostante non viene spazzata da mesi ed è invasa da erbacce, per le quali non è stato MAI eseguito alcun diserbo. E’ una situazione indecente per tutti i residenti che si affacciano su questo tratto di strada, e per i passanti, costretti anche a subire quotidianamente i cattivi odori provenienti dai cassonetti.