"In via Normanni l'immondizia ci sovrasta: davanti alla chiesa della Trinità c'è una discarica da mesi"

L'immondizia ci sovrasta. Ormai da mesi in via Normanni è presente una vera e propria discarica abusiva. Se si è fortunati però, può capitare, come in questi giorni, che alla discarica abusiva si uniscano i rifiuti non ritirati dai cassonetti. Però di una cosa a Palermo possiamo di certo andare fieri, i nostri cumuli di immondizia godono di sfondi meravogliosi dall'indiscutibile pregio artistico e storico: in foto potetete infatti ammirare un bel cumulo di spazzatura con sullo sfondo una delle chiese più antiche di Palermo, ovvero la chiesa della SS.Trinità (prima costruzione 1175), certo quando Re Guglielmo I durante la sua permanenza presso l'adiacente residenza estiva si affacciava per ammirare il panorama mai si sarebbe aspettato che il progresso e la cultura dei giorni nostri avrebbero consegnato alle prossimità della sua chiesetta una bella catasta di "munnizza".