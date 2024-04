In via Narbone davanti alla scuola Capuana siamo alle solite. L'unico cestino della via (unico nel raggio di 300 metri!) "scoppia", è strapieno! Non viene svuotato, i sacchettini e le sporcizie che vanno a terra restano lì. E' una vergogna. A seguito di segnalazioni come questa, circa un mese fa le cose sembravano essere migliorate, ma adesso siamo nuovamente punto e a capo. C'è anche puzza ovviamente.