"E' normale che siano i cittadini a dover ripulire le strade?"

Gli abitanti del centro cittadino, stanchi di vivere tra la spazzatura, hanno fatto di necessità virtù: si sono rimboccati le maniche e hanno pulito via Napoli, via Borzì e via Bari. Forti di senso civico e di responsabilità verso l’ambiente, si sono sostituiti agli operatori ecologici e muniti di scopa, paletta e sacchi dell’immondizia hanno deciso di porre fine a questo degrado in cui da troppo tempo è piombata la città.