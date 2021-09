Rifiuti abbandonati in via Monti Iblei: "Il Comune si faccia carico della pulizia ordinaria"

Gallery



Salve, sono un abitante della Sesta circoscrizione, esattamente in via Monti Iblei. Da anni non vedo più la figura dell'operatore ecologico passare la mattina per la pulizia ordinaria delle strade e dei marciapiedi. Il risultato è quello che vedete nelle foto! Mi chiedo se è normale che un quartiere residenziale o periferico che sia meriti questo degrado. Paghiamo le tasse, comprendo l'inciviltà di alcuni abitanti ma credo comunque che la macchina comunale debba prendersi carico, in ogni ipotesi, della pulizia e manutenzione del territorio urbano. Ho scritto a Rap, Reset e Comune... inutile descrivervi l'assordante silenzio provocato dalla totale indifferenza.