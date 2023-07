Via Mercurio, 12 · Partanna-Mondello

Via Mercurio, 12 · Partanna-Mondello

Degrado e raccolta dei rifiuti che non viene effettuata da diversi giorni in via Mercurio. Turisti costretti a camminare tappandosi il naso e gli animali la fanno da padrone. Comincia bene l'estate e un particolare ringraziamento ai giardinieri molto civili...