Un plauso al neosindaco che in pochi mesi sta riuscendo a ripulire la città e a far funzionare finalmente la Rap, almeno questa è la percezione diffusa tra i cittadini. In alcuni posti però la situazione ancora porta il retaggio della vecchia gestione e sembra quasi che non stia cambiando nulla. Restiamo fiduciosi (lo saremmo di più se le minidiscariche fossero già sparite).