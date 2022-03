Via Marettimo, gli anni passano e i rifiuti ingombranti crescono a dismisura

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Via Marettimo invasa dai rifiuti, una costante da anni. Per chi non lo sapesse o fa finta di non sapere, il centro di raccolta è un servizio a disposizione della comunità cittadina per incrementare la raccolta differenziata, disincentivare l’abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio comunale e agevolare anche il recupero del rifiuto. E’ un’area dove i cittadini possono conferire in sicurezza i rifiuti urbani e quelli ingombranti e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (fino a 10 ingombranti/pezzi per ogni conferimento) che non possono essere gettati nei tradizionali cassonetti. Perché non si utilizza questo servizio?