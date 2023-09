Quei rifiuti in via Libertà e la protesta: "Ignorate le regole di base"

Gallery









Mi chiedo se sia normale da persona civile (e come me tante altre), doversi vergognare per un degrado che ormai ha superato ogni logica e tolleranza. Incrociare lo sguardo letteralmente schifato dei turisti per lo stato in cui versa la città e soprattutto le vie principali, umilia chi vorrebbe a tutti i costi, vivere in una città che invece è privata delle più elementari regole di base. Pensavo che nessuno avrebbe potuto fare peggio, della precedente amministrazione; ma non è così. Qui siamo in via Libertà, all’altezza del supermercato “Famila”.