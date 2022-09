Via Li Puma · Sperone

Da circa un anno in via Li Puma i marciapiedi sono impraticabili, pieni di rifiuti di ogni genere, compresi ingombranti, erbacce e carcasse di motorini. I pedoni sono costretti a camminare per strada, compresi i bambini che frequentano la scuola vicina! E' una vergogna!