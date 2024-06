"Servono controlli contro gli incivili in via La Colla"

Vogliamo l'intervento delle autorità in via Francesco La Colla per impedire a tanti maleducati (per essere buoni) di gettare al di fuori della propria area la spazzatura. Tutto questo perché a casa non sanno fare la differenziata. Deve essere per forza di cosa così, cioè che non sanno fare la differenziata, altrimenti oltre a maleducati sono anche peggio ma le autorità la zona l'hanno abbandonata. Qui aspettiamo che arrivi presto il porta a porta altrimenti è inutile visto che come altri posti di accesso alla città, i cassonetti vengono riempiti da questi soggetti che il senso civico lo scambiano per il senso di marcia di una strada, senza la paura, perché vigliacchi, di prendere un verbale, continueranno a farlo, indisturbati, arrecando grave danno a quei cittadini che fanno il loro dovere: questi cassonetti non si riempivano nemmeno a metà, prima del porta a porta. Grazie a chi potrà raccogliere questa richiesta d'aiuto.