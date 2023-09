Acqua dei Corsari, situazione indecente vicino alla scuola Castrogiovanni in via Kolbe

Via Padre Massimiliano Kolbe · Bandita

Ogni anno si ripete la stessa storia. Primo giorno di scuola e situazioni da terzo mondo: immondizia ovunque, ingombranti ed erbacce sui marciapiedi, bambini costretti a camminare in strada col rischio di essere investiti. Ma soprattutto lavori di ristrutturazione all'ingresso dell'edificio scolastico con tanto di disagio che ne consegue. La scuola fa parte dell'Istituto comprensivo Renato Guttuso, plesso Castrogiovanni, in via padre Massimiliano Kolbe.