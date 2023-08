Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In via Guarneri, a pochi passi da via Castellana, non solo dobbiamo sorbirci dei livelli di diossina più di 30 volte oltre la media tollerata, ma anche la puzza ed il proliferare di topi perché la spazzatura non viene raccolta da giorni. Questo proprio non si può tollerare, chi può faccia qualcosa! Grazie.