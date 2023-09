Via Guardione, serbatoio in eternit e rifiuti: "Segnalati alla Rap a luglio, ma sono ancora lì..."

Via Francesco Guardione, 15 · Politeama

Le immagini che invio fanno riferimento a via Francesco Guardione 15/17. Ho chiamato l'Urp della Rap per segnalare la presenza dei rifiuti e anche, come mi hanno suggerito, una mail. Faccio presente che queste comunicazioni risalgono al 5 luglio 2023, sono trascorsi quindi più di due mesi, ma inesorabilmente il serbatoio di eternit con annessa "munnizza" rimane sempre al suo posto. Mi auguro che attraverso il vostro intervento/sollecito, qualcosa possa cambiare. Cordiali saluti.