Zona Stazione, tappeto di rifiuti in via Michele Foderà

Una bella città come Palermo che ogni anno si ritrova in queste situazioni critiche ! Montagne di spazzatura gettata ogni giorno che accatastandosi formano Montagne. Lo squallore più totale, cosi si può definire tutto ciò! Poi paghiamo tutti la spazzatura, ma le cose non cambiano, anzi peggiorano oppure rimangono sempre le stesse. Cosi facendo si rischia sperando di no, che qualcuno dia fuoco, cosi che l'aria diventi irrespirabile con tossine. Bisogna al più presto intervenire con camion e ruspe per rimuovere tutto ciò in tutta la città. Le vie in descrizione sono: via Michele Foderà e via Michele Mortillaro.