In via Felix Mendelssohn i cassonetti della spazzatura sono stracolmi e abbondano anche i rifiuti abbandonati per strada. Qualcuno, prima o poi, si assumerà la responsabilità di questo degrado, di questo “odore” che evapora sotto i 40 gradi o la denuncia di un semplice cittadino, che paga regolarmente le tasse, non interessa a nessuno?