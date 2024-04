Zisa, in via Emilio Greco rifiuti abbandonati davanti al contenitore dei vestiti usati

Ci troviamo in via Emilio Greco, alla Zisa, e ogni giorno come referenti di Colonie Feline Palermo portiamo cibo a una postazione di gatti dei quali ci prendiamo cura. Da qualche mese sono stati rimossi dalla Rap per un motivo imprecisato i cassonetti della spazzatura dove venivano buttati i rifiuti dei residenti della zona. E' stato lasciato solo il contenitore per la raccolta dell'abbigliamento e non riusciamo a capire per quale motivo il cittadino incivile continua a buttare la spazzatura e quanto altro per terra.

A questo punto sorge ovvia una domanda: "Se non ci sono cassonetti qual è il motivo di insudiciare una strada pubblica e non cercare di comportarsi in maniera civile, cercando i cassonetti dove buttare i rifiuti?". E in ogni caso non sarebbe più logico che la Rap riposizionasse i cassonetti preesistenti onde evitare questo degrado?