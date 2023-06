"Degrado in via Emilio Greco: da 10 giorni non viene ritirata la spazzatura"

Da circa 10 giorni alla Zisa Nuova non viene ritirata la spazzatura e tutte le nostre postazioni sono sommerse dai rifiuti di ogni genere, nonché infestate dalla zanzare e la strada è diventata, in più tratti, una discarica a cielo aperto. La postazione dei gatti (vedi foto) a breve sarà chiusa dai rifiuti e rischiamo di non potere piu accedere per mettere il cibo ai nostri randagi. Diciamo solo che è una vergogna tenere una città in questo degrado e poi alcune persono hanno il coraggio di lamentarsi dicendoci che sono i gatti a sporcare.