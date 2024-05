In una delle zone più battute dai turisti che arrivano al porto, l'isola pedonale di via Emerico Amari, per cercare di contrastare l'abbandono di rifiuti e la formazione di discariche qualcuno ha pensato di installare diverse immagini della Madonna e l'invito ai cittadini a non portare immondizia ma fiori. Una trovata molto originale, che dice tanto però delle condizioni in cui è ridotta questa città.