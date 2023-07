Montagne di rifiuti nelle via Zappa, Einaudi e Lanza di Scalea

Questa è una delle tante mini-discariche cresciute attorno ai cassonetti non svuotati dalla Rap in via Gino Zappa. Anche via Lanza di Scalea dove ci sono le ville è uno schifo. A Palermo si tende a peggiorare, la qualità della vita scende così tanto da rendere impossibile vivere qua. Io pago le tasse per NON avere servizi? Quest'amministrazione sta facendo peggio delle precedenti... non pensavo fosse possibile. La VII circoscrizione, poi, consta della sola Mondello pare, mentre il resto è terra di nessuno. Qui non c'è lo Stato e nemmeno la decenza.